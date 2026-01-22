El sur de Europa sufre el impacto de Harry, con evacuados y cierre de colegios en Italia y nevadas en Grecia

Evacuaciones y cierre de colegios en Italia y alerta roja por nevadas en Grecia son algunos efectos ocasionados por la borrasca Harry en el sur de Europa, que se despide mientras Portugal afronta ya la llegada de Ingrid, un nuevo temporal que entra por el Atlántico. El recrudecimiento del temporal generado por la borrasca mediterránea provocó este miércoles en Italia la evacuación de decenas de familias y el cierre de colegios en varias provincias del sur del país, que mantiene en alerta roja zonas de Calabria, Sicilia y Cerdeña.