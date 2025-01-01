Hace unas semanas me pasaron un mapa que estaba moviéndose por redes sociales y causando discusiones muy acaloradas. He estado buscando, y todo apunta que el mapa y el meme tienen su origen en esta entrada de Reddit publicada hace un par de años. En él, se afirma que ese mapa representa lo que los europeos entienden por el Sur de los Estados Unidos. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ese mapa fue publicado con la intención de encender a los estadounidenses.
| etiquetas: sur , ee.uu. , meme