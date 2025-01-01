edición general
El Sur (de los Estados Unidos)

El Sur (de los Estados Unidos)  

Hace unas semanas me pasaron un mapa que estaba moviéndose por redes sociales y causando discusiones muy acaloradas. He estado buscando, y todo apunta que el mapa y el meme tienen su origen en esta entrada de Reddit publicada hace un par de años. En él, se afirma que ese mapa representa lo que los europeos entienden por el Sur de los Estados Unidos. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ese mapa fue publicado con la intención de encender a los estadounidenses.

Pacman #2 Pacman
Nevada debe estar ahí, indiscutible
#1 Donlixo
Identificar el Sur de USA es muy fácil. Sólo hay que tomar 4 o 5 indicadores (nivel de renta, tasa de muertes en nacimientos, edad media de vida, tasa alfabetización...) y ver en qué estados los resultados arrojan niveles tercermundistas: Bienvenidos al Sur!
