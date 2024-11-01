Supuestas costumbres tártaras

"Un hombre que es sorprendido fornicando, ellos lo matan; y matan no menos a los que hurtan. Son todos buenos arqueros, y cabalgan tan bien las mujeres como los hombres; y hacen las mujeres toda clase de trabajos: paños, arada y otras cosas. Y llevan carros y carretas. Y hacen toda clase de menesteres, excepto arcos, saetas y armaduras, que lo hacen los hombres. Y todas las mujeres, así como los hombres, llevan bragas". (Joan de Mandevilla, El livro de las maravillas del mundo).