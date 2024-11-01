El Supremo rechaza una querella de un sindicato policial contra Belarra por afirmar que hay agentes "neofascistas"

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que el Sindicato Unificado de Policía presentó contra Ione Belarra, secretaria general de Podemos, por denunciar “un serio problema de infiltración neofascista” en la Policía y la judicatura en plenos disturbios racistas en la localidad murciana de Torre Pacheco el pasado mes de julio. Los jueces entienden que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero prevalece su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”