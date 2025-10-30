El Supremo rebaja la condena al ‘Pequeño Nicolás’ por hacerse pasar por miembro del CNI y de Casa Real

El Tribunal Supremo ha rebajado un año y medio la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, por hacerse pasar por enviado del CNI, la Casa Real y de la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría ante un empresario con el que pretendía hacer negocios. La Audiencia Provincial de Madrid lo había condenado a tres años y cinco meses por estos hechos, y ahora la Sala de lo Penal elimina el delito de usurpación de funciones públicas, si bien mantiene el de falsificación de documentos.