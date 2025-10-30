edición general
El Supremo rebaja la condena al ‘Pequeño Nicolás’ por hacerse pasar por miembro del CNI y de Casa Real

El Tribunal Supremo ha rebajado un año y medio la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, por hacerse pasar por enviado del CNI, la Casa Real y de la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría ante un empresario con el que pretendía hacer negocios. La Audiencia Provincial de Madrid lo había condenado a tres años y cinco meses por estos hechos, y ahora la Sala de lo Penal elimina el delito de usurpación de funciones públicas, si bien mantiene el de falsificación de documentos.

skaworld #2 skaworld
"pretendía hacer negocios"

¿Y que clase de negocios hace un "empresario" con el CNI, la casa real o la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría?
3 K 32
#4 laruladelnorte
#2 Ya salió el mal pensado... ¬¬
0 K 10
skaworld #5 skaworld
#4 Tienes razon, seguro que las reuniones de un acaudalado empresario con un joven e influenciable yogurin a puerta cerrada son asunto suyo y de nadie mas
2 K 25
#7 laruladelnorte
#5 Peor me lo pones. xD xD xD
1 K 22
maquingo #1 maquingo
Que soy compañero, coño!!!!
2 K 27
memmaker650 #3 memmaker650
Una vergüenza esta rebaja de condena.
Este niñato debería haber recibido condenas ejemplarizantes si queremos tener un estado que vele por el bien y no por lo chanchulleros.
2 K 20
mund4y4 #6 mund4y4
#3 La justicia en España es, en general, una vergüenza. Entre rebajas de condena, delitos que prescriben, que ya te pueden poner 18 meses de cárcel que si no tienes antecedentes, la cárcel ni olerla...

¿Cómo no va a delinquir la gente?
0 K 12
#8 roca
Si eres de derechas y robas y engañas no pasa nada circulen.
0 K 7

