El Supremo rebaja la condena al ‘Pequeño Nicolás’ por hacerse pasar por miembro del CNI y de Casa Real

El Tribunal Supremo ha rebajado un año y medio la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, por hacerse pasar por enviado del CNI, la Casa Real y de la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría ante un empresario con el que pretendía hacer negocios. La Audiencia Provincial de Madrid lo había condenado a tres años y cinco meses por estos hechos, y ahora la Sala de lo Penal elimina el delito de usurpación de funciones públicas, si bien mantiene el de falsificación de documentos.
¿Y que clase de negocios hace un "empresario" con el CNI, la casa real o la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría?
Este niñato debería haber recibido condenas ejemplarizantes si queremos tener un estado que vele por el bien y no por lo chanchulleros.
¿Cómo no va a delinquir la gente?