El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre con Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso llamados a declarar

El Tribunal Supremo ha puesto fecha al juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: del 3 al 13 de noviembre repartido en seis sesiones. Un juicio en el que, además del propio Álvaro García Ortiz como acusado, comparecerán hasta 40 testigos. Entre ellos los periodistas que ya comparecieron durante la investigación, el propio Alberto González Amador y su abogado, y políticos como el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato.