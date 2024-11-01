El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre con Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso llamados a declarar

El Tribunal Supremo ha puesto fecha al juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: del 3 al 13 de noviembre repartido en seis sesiones. Un juicio en el que, además del propio Álvaro García Ortiz como acusado, comparecerán hasta 40 testigos. Entre ellos los periodistas que ya comparecieron durante la investigación, el propio Alberto González Amador y su abogado, y políticos como el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato.
| etiquetas: supremo , fiscal general , álvaro garcía ortiz , mar , ayuso
Me sorprendería que se guarde las ganas de saludar con la mano y una sonrisilla en medio de la sesión.
Virgen del amor hermoso, por qué se le juzga? Por terrorismo internacional? Venta de órganos de niños pequeños? Que disparate.
Os creeis que la soberanía reside en el pueblo pero es de los amos, y no aceptan injerencias.
En cuanto les tocas los chanchullos económicos saltan todos a defenderse entre si.
Poder político, meidático, judicial, policial, militar religioso o el que haga falta.
Una parte de la judicatura está encaramada como cabras montesas y van cada vez a más.
# la Bego mato a Manolete #
juezsoldado Hurtado se pasó por el orto.