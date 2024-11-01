edición general
El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre con Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso llamados a declarar

El Tribunal Supremo ha puesto fecha al juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: del 3 al 13 de noviembre repartido en seis sesiones. Un juicio en el que, además del propio Álvaro García Ortiz como acusado, comparecerán hasta 40 testigos. Entre ellos los periodistas que ya comparecieron durante la investigación, el propio Alberto González Amador y su abogado, y políticos como el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato.

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Si va MAR, imagino que es porque hay barra libre.
1 K 22
XtrMnIO #10 XtrMnIO
#2 MAR y el Maserattis mentirán al tribunal aunque sea delito, total, para ellos el crimen es su vida. #1
0 K 13
Andreham #3 Andreham
El nene quiere que Papá y Mamá estén presentes en su gran momento.

Me sorprendería que se guarde las ganas de saludar con la mano y una sonrisilla en medio de la sesión.
2 K 21
pepel #11 pepel
Hay que vigilar si Peinado irá con pinganillo.
0 K 20
#1 Leon_Bocanegra *
El Tribunal Supremo ha puesto fecha al juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: del 3 al 13 de noviembre repartido en seis sesiones. Un juicio en el que, además del propio Álvaro García Ortiz como acusado, comparecerán hasta 40 testigos


Virgen del amor hermoso, por qué se le juzga? Por terrorismo internacional? Venta de órganos de niños pequeños? Que disparate.
0 K 9
Fartucu #5 Fartucu
Seguimos para bingo.
0 K 7
#6 Oliram
Los amos del cortijo marcando territorio.
Os creeis que la soberanía reside en el pueblo pero es de los amos, y no aceptan injerencias.
En cuanto les tocas los chanchullos económicos saltan todos a defenderse entre si.
Poder político, meidático, judicial, policial, militar religioso o el que haga falta.
0 K 7
#4 Kikoncito
El juicio más tonto de la historia. No le veo sentido ninguno a esta imputación los fachas del supremo se han lucido.
0 K 7
oceanon3d #8 oceanon3d *
#4 Espera al de Begoña con todos en la sala y sin que a esas alturas se sepa con exactitud de que se la acusa.

Una parte de la judicatura está encaramada como cabras montesas y van cada vez a más.

# la Bego mato a Manolete #
1 K 13
#9 Kikoncito
#8 jajajaja
0 K 7
oceanon3d #7 oceanon3d
Y los periodistas que declararon que conocieron el asunto antes de la fecha al que le achacan el delito al fiscal ... declaraciones que el juez soldado Hurtado se pasó por el orto.
0 K 6

