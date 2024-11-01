edición general
El Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los sobres del PSOE con pagos en metálico a Ábalos y koldo

El juez Leopoldo Puente, tras examinar la documentación y tomar declaración a los testigos, ha decidido remitir el caso a la Audiencia Nacional para que abra una investigación sobre las cuentas y los pagos en metálico a dirigentes del Partido Socialista, entre ellos a los dos últimos secretarios de Organización del partido.

#5 Barney_77
#4 Ya, pero objetivamente hablando, no es normal lo que han explicado, no atiende a eficiencia, ni a agilidad en pagos ni, sobre todo, a buenas practicas ya que el pago en metálico favorece el blanqueo y el dinero opaco, aparte, no lo he visto desde hace muuuuchos años. Aparte, que hace Koldo recibiendo el dinero en metálico, donde están las facturas justificativas, donde están los registros. Hay mucho que no se ha explicado o que no se puede explicar sin meterse en un lío legal gordo. Dime qué no
3
#7 egon_
#5 Ya en el informe de la UCO se indicó que no había sospecha de financiación ilegal, esos pagos en efectivo están justificados con facturas.

De hecho, están confundiendo, a sabiendas, el dinero negro con el dinero en efectivo.

Yo he manejado cajas en empresas y he pagado en efectivo a trabajadores que han viajado fuera y me traen las facturas, se llaman justificantes de gastos y es absolutamente legal.
2
#9 Barney_77
#7 Ya se verá todo, mientras tanto, y sabiendo cómo funcionan los partidos políticos, la sospecha de algo turbio está sobre la mesa.
1
#8 Barriales
#5 ya veremos. Tienes mirando todo a mucha gente.
0
#1 Barriales
Será un bulo mas de la cadena de los pederastas?.
1
#2 Barney_77
#1 No se a ti, pero a mí esos pagos en metálico me resultan, cuanto menos, sospechosos.
2
#4 Barriales
#2 mientras sean de .esos de lo que marca la ley, como máximo y se tenga registro y acuse de recibo,......
0
#3 valandildeandunie
Otro caso de casual casualidad donde un juez y los golpistas de la UCO salen al rescate del partido condenado tres veces por financiación ilegal el día después de que se lleven una paliza política de tres pares de narices xD xD
0
#6 concentrado
#3 Pues sí. Me encanta que investiguen qué ha pasado aquí, pero de nuevo resulta sospechoso que este movimiento se produzca justo un día después del paso de Sánchez por el Senado. La justicia va muy lenta, hasta que de golpe de teléfono se acelera.
0

