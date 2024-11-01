El Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los sobres del PSOE con pagos en metálico a Ábalos y koldo

El juez Leopoldo Puente, tras examinar la documentación y tomar declaración a los testigos, ha decidido remitir el caso a la Audiencia Nacional para que abra una investigación sobre las cuentas y los pagos en metálico a dirigentes del Partido Socialista, entre ellos a los dos últimos secretarios de Organización del partido.
| etiquetas: supremo , audiencia nacional , psoe , koldo , pagos , abalos
De hecho, están confundiendo, a sabiendas, el dinero negro con el dinero en efectivo.
Yo he manejado cajas en empresas y he pagado en efectivo a trabajadores que han viajado fuera y me traen las facturas, se llaman justificantes de gastos y es absolutamente legal.
