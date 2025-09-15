El Supremo inicia los trámites para imputar a Alvise por financiación ilegal

[C&P] El magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, inicia los trámites para imputar a Alvise Pérez por financiación ilegal en las pasadas elecciones europeas. En una providencia, ha solicitado a las partes que en tres días se pronuncien sobre la conveniencia de solicitar al Europarlamento un suplicatorio para suspender su inmunidad parlamentaria, e investigarlo en el Alto Tribunal.
Podría decirse que vino corrompido de serie
Lo digo porque a Santi, el Paguitas, le rezuma la mierda de la financiación ilegal desde el principio de los tiempos. Es decir desde la genesis de la formación de ese singular bestiario de esperpentos, canallas, oportunistas ultras y degenerados mentales que fundaron el partido verde.
Es una suerte tener siempre razon.