El Supremo inicia los trámites para imputar a Alvise por financiación ilegal

El Supremo inicia los trámites para imputar a Alvise por financiación ilegal

[C&P] El magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, inicia los trámites para imputar a Alvise Pérez por financiación ilegal en las pasadas elecciones europeas. En una providencia, ha solicitado a las partes que en tres días se pronuncien sobre la conveniencia de solicitar al Europarlamento un suplicatorio para suspender su inmunidad parlamentaria, e investigarlo en el Alto Tribunal.

#4 IsraelEstadoGenocida
¿Estamos ante el político que menos tiempo ha tardado en corromperse en la historia de la democracia?

Podría decirse que vino corrompido de serie
#4 Los peperos le llevan décadas. Lo llevan en los genes y ya entran al partido con ello.
La fiesta no se acabó, continuará... en Soto del Real xD
Hay que cargarse al tercer partido ultra o las cuentas electorales no salen para asaltar el poder por parte del hasta ahora tridente ultra.

Lo digo porque a Santi, el Paguitas, le rezuma la mierda de la financiación ilegal desde el principio de los tiempos. Es decir desde la genesis de la formación de ese singular bestiario de esperpentos, canallas, oportunistas ultras y degenerados mentales que fundaron el partido verde.
Le resta demasiados votos a PP-Vox,los jueces del Soprimo van a ir a cuchillo.
#1 Tienen que conseguir votos de la forma que sea. Y no tratan de ilegalizar Sumar o Podemos porque saben que esos votos no irían a ellos. :troll:
Si no le juzgan, es que los jueces son fachas. Si le juzgan, es para quitarselo de enmedio y favorecer a Vox.

Es una suerte tener siempre razon.
