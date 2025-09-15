El Supremo inicia los trámites para imputar a Alvise por financiación ilegal

[C&P] El magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, inicia los trámites para imputar a Alvise Pérez por financiación ilegal en las pasadas elecciones europeas. En una providencia, ha solicitado a las partes que en tres días se pronuncien sobre la conveniencia de solicitar al Europarlamento un suplicatorio para suspender su inmunidad parlamentaria, e investigarlo en el Alto Tribunal.