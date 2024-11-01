edición general
El Supremo da la razón al abogado que pide repetir el juicio al fiscal general con distinto tribunal

El Tribunal Supremo ha avalado que la recusación era el cauce legal adecuado para denunciar la falta de imparcialidad del tribunal que juzgó al exfiscal general Álvaro García Ortiz, un pronunciamiento que refuerza la tesis de que el proceso quedó viciado desde el momento en que se adelantó el fallo condenatorio. Así lo sostiene el abogado canario José Manuel Rivero.

5 comentarios
#1 Tensk
Lo de elplural imagino que se estudia, o debería estudiarse, en las facultades de periodismo.

Nada de lo que dice el titular es mentira, pero a la vez pretende dar a entender algo que sí es mentira.

En efecto el Supremo le da la razón en algo al abogado, pero no en repetir el juicio con otro tribunal.
Ikelos #3 Ikelos
#1 Es el estándar actual del periodismo de tribunales, pero con un pequeño matiz que quizá salve a este medio... la premisa es cierta. El Supremo ha avalado el argumento del abogado.
#5 Tensk
#3 Si este es el estándar actual, lo cual me permito dudar, es una mierda de estándar.

Segundo, he dicho que nada del titular es mentira, pero que pretende dar a entender lo que realmente no es. Así que lo de "premisa cierta" depende de qué quieras dar a entender que es la premisa.
pedrario #2 pedrario
-Los chemtrails son una realidad, los gobiernos nos fumigan. Por cierto, 2+2 es igual a 4, ¿no?
-Correcto, es igual a 4
-¡¡AJÁ!! Me das la razón con lo de los chemtrails.
Mala #4 Mala
Venía a decir o mismo que en los comentarios anteriores. El titular no miente, pero da a entender algo que no se ajusta a la verdad.
El supremo dice que en su momento, si se consideraba que el tribunal no era imparcial, deberían haberlo recusado, (durante el juicio que es lo que corresponde) y que en el caso anormal de la publicación del fallo antes de la sentencia, cabía recurso de casación (que parece que también es lo habitual). No entiendo mucho de estos asuntos, pero no me parece que haya nada nuevo bajo el sol.
