El Supremo confirma la pena a cuatro hombres por la agresión sexual a una turista en Mogán

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso contra la agresión sexual a una turista por parte de cuatro hombres en el Centro Comercial Puerto Rico de Mogán, en Gran Canaria, ocurrida en diciembre de 2016, y ha confirmado las penas de prisión de entre tres años y medio y ocho años y nueve meses de prisión a los acusados. Los cuatros acusados violaron a la víctima en una hora, se aprovecharon de su estado de embriaguez y semiinconsciencia, y dos de los condenados habían recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El tribunal

2 comentarios
#2 vituwaf
La notícia no da ninguna información sobre el orígen de los condenados, pero la ausencia de manifestación feminista lo considero indicio suficiente.
#1 kkculopis
Salen todos en los videos y aún recurren? A la trena malnacidos, la polla a remojo y el culo contra a pared
