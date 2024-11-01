El Supremo confirma la pena a cuatro hombres por la agresión sexual a una turista en Mogán

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso contra la agresión sexual a una turista por parte de cuatro hombres en el Centro Comercial Puerto Rico de Mogán, en Gran Canaria, ocurrida en diciembre de 2016, y ha confirmado las penas de prisión de entre tres años y medio y ocho años y nueve meses de prisión a los acusados. Los cuatros acusados violaron a la víctima en una hora, se aprovecharon de su estado de embriaguez y semiinconsciencia, y dos de los condenados habían recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El tribunal