El Supremo confirma un año y medio de cárcel al hermano del expresidente José Rodríguez de la Borbolla por 8,4 millones de los ERE

Finalmente no ha prosperado el recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE; contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla que le condena a un año, seis meses y un día de cárcel y a tres años y un día de inhabilitación absoluta, por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho,

3 comentarios
manbobi #3 manbobi *
Borbolla, Borbolla, EREs un gilipollas...
m.youtube.com/watch?v=VmlxD2yH858
emmett_brown #1 emmett_brown *
Qué caro se ha puesto el año de cárcel en este país. Si es que ha subido todo.
Andreham #2 Andreham
3 años y pico se comió hace poco una persona por robar unos miles de euros, ¿no?

Paso de buscarlo, es tarde y no me importa tanto.
