El Supremo cambia con el caso del fiscal general su norma de retransmitir los juicios mediáticos

Los juicios celebrados en el Tribunal Supremo contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, el procés y la trama Gürtel; o las vistas orales por narcotráfico y organización criminal, como la que sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional a los integrantes de los 'Ángeles del Infierno'; o el juicio contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, desde el TSJ de Illes Balears. Todos ellos fueron retransmitidos en directo por canales institucionales de YouTube