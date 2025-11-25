edición general
El Supremo avala ahora el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Memoria Democrática

Dolores Delgado ha sido el principal caballo de batalla de la derecha judicial contra la gestión de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. García Ortiz la aupó antes a Fiscal de Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo, pero la sala de lo contencioso-administrativo también anuló esta decisión y acusó a García Ortiz de "desviación de poder". Esta sentencia sirvió de munición a los vocales del Poder Judicial elegidos por el PP para rechazar la idoneidad de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado.

5 comentarios
Lamantua
Se acostaron franquistas y se levantaron…. Pues eso, se levantaron…
K 18
Kantinero
La derecha judicial comprando Karma en las rebajas. Basura
K 11
Leon_Bocanegra
Encima recochineo. Hay que ser hijos de puta.
K 9

