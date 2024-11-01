·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13400
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7042
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5472
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4612
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
3108
clics
Larry C. Johnson – Cómo Irán puede derrotar a Donald Trump [en]
más votadas
439
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
388
Bruselas propone exigir fabricación europea a las industrias clave que reciban dinero público
689
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
413
Una misión de la ONU declara su "horror" por la muerte de funcionarios iraníes en ataques "selectivos" de EEUU
316
Trump devuelve la bandera de España a la izquierda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
14
clics
Se supone que los "trabajos manuales" no serán sustituidos por la IA. Samsung quiere demostrar lo contrario en sus fábricas
Samsung busca automatizar todas sus fábricas gracias a la IA, pero necesita una interfaz física: robots humanoides. La idea es dar el paso en sus factorías para 2030
|
etiquetas
:
trabajos
,
manuales
,
serán
,
sustituidos
,
ia
,
samsung
2
0
0
K
24
tecnología
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
24
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sorrillo
Deberíamos estar saltando de alegría por anticipar que todos los trabajos vayan a hacerlo las máquinas.
Pero venimos de un sistema en el cual esa utopía se ve como una distopía.
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero venimos de un sistema en el cual esa utopía se ve como una distopía.