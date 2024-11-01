edición general
Se supone que los "trabajos manuales" no serán sustituidos por la IA. Samsung quiere demostrar lo contrario en sus fábricas

Se supone que los "trabajos manuales" no serán sustituidos por la IA. Samsung quiere demostrar lo contrario en sus fábricas

Samsung busca automatizar todas sus fábricas gracias a la IA, pero necesita una interfaz física: robots humanoides. La idea es dar el paso en sus factorías para 2030

sorrillo
Deberíamos estar saltando de alegría por anticipar que todos los trabajos vayan a hacerlo las máquinas.

Pero venimos de un sistema en el cual esa utopía se ve como una distopía.
