·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6971
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
7507
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
7190
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
4909
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
3251
clics
La ciudad en la que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones
más votadas
486
Funcionario israelí arrestado en Nevada por abuso sexual infantil es liberado y regresa a Israel [ENG]
357
La nueva alcaldesa de Carrascal de Barregas obliga a tres concejales del PP y dos del PSOE a devolver 8.000 euros de gastos en bares y en gasolina
325
Alfonso Rueda reclama más medios al Estado pero tiene 190 plazas en los servicios antiincendios sin cubrir [GAL]
372
Vicepresidenta del Tribunal Internacional de Justicia: “El Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel”[ENG]
321
Feijóo pide al Gobierno desplegar el Ejército contra los incendios pero que el mando siga en las comunidades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
67
clics
Suplantan la web del Registro de la Propiedad para timarte
Un abogado advierte de la estafa en la que puedes caer al tratar de obtener alguna infomación documental sobre propiedades y viviendas
|
etiquetas
:
suplantan
,
web
,
registro de la propiedad
,
timarte
3
1
0
K
46
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
46
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
endy
Sin novedades.
Todo lo que gira alrededor del sector inmobiliario implica alguna estafa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Todo lo que gira alrededor del sector inmobiliario implica alguna estafa.