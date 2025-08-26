edición general
Un superviviente de la tragedia del K2 en 2008 manipula varias fotos de cima para atribuirse los 14 ‘ochomiles’

El italiano Marco Confortola alteró digitalmente varias imágenes para atribuirse el Lhotse o el Makalu mientras capea las críticas de mitos como Reinhold Messner

4 comentarios
Professor #1 Professor *
Cuál es la diferencia entre hacerlo de verdad o hacer creer a la gente que uno lo ha hecho? Ninguna. Es más , creo que es mayor mérito engañar a la gente que hacerlo de verdad.

Lo mismo vale para los títulos universitarios. Llevo 20 años ejerciendo como doctor en entomología, mi nivel de estudios es 7 asignaturas pendientes del 2º de BUP y sin haber pisado una Facultad.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Ese chiste ya lo hiciste.
Professor #3 Professor
#2 mientes, jamás he dicho que no tengo título de entomólogo
victorjba #4 victorjba
#1 ¿Y tienes algún cargo en el PP? :troll:
