Superviviente del Holocausto habla sobre Israel [ENG]  

Lo que está sucediendo en Gaza es un holocausto, y lo que está diseñando actualmente el gobierno israelí es la solución final a su problema palestino. Y como superviviente del Holocausto, mi reacción es, no en mi nombre: exterminio, deshumanización, hambruna, bloqueo, falta de agua y medicamentos. La destrucción del servicio de salud, la persecución de médicos, la persecución de periodistas, lugares seguros que resultan ser trampas, campos de concentración; todo esto en conjunto constituye un claro holocausto.