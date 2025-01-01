edición general
Superviviente del Holocausto habla sobre Israel [ENG]

Lo que está sucediendo en Gaza es un holocausto, y lo que está diseñando actualmente el gobierno israelí es la solución final a su problema palestino. Y como superviviente del Holocausto, mi reacción es, no en mi nombre: exterminio, deshumanización, hambruna, bloqueo, falta de agua y medicamentos. La destrucción del servicio de salud, la persecución de médicos, la persecución de periodistas, lugares seguros que resultan ser trampas, campos de concentración; todo esto en conjunto constituye un claro holocausto.

Stephen Kapos es un judío de origen húngaro de 87 años, arquitecto jubilado, afincado en Reino Unido.
#1 parece ser que estuvo escondiéndose en la Budapest ocupada, perdiendo el contacto con su madre, mientras su padre fue enviado al campo de Bergen-Belsen.
m.facebook.com/story.php?story_fbid=10161306703278017&id=518893016
Ahora el montón de imbéciles habitual empezará a decir que es antisemita.
