Una súper 'rave' de cinco días en Salamanca acaba con 4 detenidos y más de 200 denuncias

En la zona aún se reúnen un una 'minoría' de personas, pero la fiesta ya ha terminado.

YeahYa #1 YeahYa
¿Cuántos denunciados se acordarán de que han sido denunciados?
ChatGPT #2 ChatGPT
“ El lunes comenzaron a marcharse parte de los asistentes de este evento, que fue convocado por redes sociales de forma ilegal.”
Mira que responsables, se van el lunes porque tienen que trabajar.
#3 Sacapuntas
No creo que la forma de quedar con los colegas para montar una rave pueda ser ilegal (a no ser que medien amenazas o extorsión, que lo dudo).
