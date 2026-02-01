edición general
‘Super López’ o el asombroso caso del fondista español de 81 años que sedujo a los científicos tras correr la maratón en 3 horas y 39 minutos

Juan López empezó a correr a los 66 años y, ya octogenario, sigue batiendo récords para asombro de los fisiólogos que tratan de determinar el secreto de su rendimiento y capacidad aeróbicas, únicos en la historia. Hace apenas un año, logró el oro en el Europeo de maratón con una marca sencillamente alucinante: 3 horas 39 minutos. Aquel día fue capaz de correr a 5 minutos y 11 segundos el kilómetro. En 2025 consiguió el récord mundial en la distancia de 50 km: 4 horas 47 min y 35 segundos. <Accesible en modo lectura>

No estoy seguro de si lo he enviado a la mejor sección, también podría estar en ciencia, están intentando entender como puede correr a esas velocidades con mas de 80 años :-D
