edición general
2 meneos
18 clics

Sunwafe prevé generar 2.600 empleos en Gijón con una fábrica que estará en marcha en 2030

Esta ha sido la primera compañía en presentar una solicitud formal de reserva de suelo en la Zona de Actividades Logísticas de Industriales de Asturias (Zalia)

| etiquetas: sunwafe , obleas , chips , asturias , zalia , gijón , empresa
1 1 0 K 25 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 25 actualidad

menéame