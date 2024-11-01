edición general
Sumar propone un impuesto del 25% para la reventa de viviendas que se hayan comprado en menos de dos años

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha propuesto en el Congreso un nuevo impuesto destinado a gravar con un 25% el precio total en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de dos años desde su compra. tiene por objeto luchar contra el 'flipping', una práctica que consiste en comprar casas para revenderlas más caras de forma muy rápida y muchas veces sin valor añadido o con una inversión mínima de mejora de la eficiencia energética o pintura de la vivienda.

Milmariposas #3 Milmariposas
Aquí en Italia, no se paga IBI en las primeras residencias. Para los que como yo somos extranjeros, hay exención de impuestos si uno acepta no volver a vender la vivienda en los primeros cinco años. Es una manera de que el comprador no especule. Y me parece bien. Evita chanchullos y malentendidos.
#9 nadaman
#3 En Alemania no hay plusvalía si vendes una vivienda después de 10 años, porque se considera que no hay especulación.
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
#9 en Dinamarca no hay plusvalía directamente si has vivido en esa vivienda antes de venderla, pero no se pueden tener más de 2 viviendas (+ una casa de verano) sin ser una “sociedad” , por lo que ya empiezas a pagar muchos impuestos por propiedad adquirida o alquilada, y hay plusvalía al venderlas.

Así que los grandes “propietarios “ suelen tener su propia inmobiliaria. Siguen siendo ricos, pero pagando impuestos como se debe.
Josecoj #19 Josecoj
#10 #9 En España da igual que haya plusvalía tal y como están las cosas. Viene un inversor extranjero con una propiedad le saca en un año 100.000€. Que ha que pagar a hacienda 30.000? Pues vale, pero se saca limpio 70.000€. Por supuesto ese dinero lo pagamos nosotros, que somos lo que las necesitamos para vivir. Una ruina para nuestros hijos…
Torrezzno #1 Torrezzno *
Porqué no un impuesto al patrimonio? Que a partir de la segunda residencia se pague un % del valor catastral?

Seria un suicidio politico. Los boomers quemarían las calles pero molaria
#13 lordban
#1 ¿Por qué a partir de la segunda? Si tener patrimonio es tan malo que se cobre de la primera también.
#20 Klamp
#13 tener patrimonio no es malo, acaparar patrimonio vital como una casa si está mal. Y si una empresa comprase todos los viales de insulina en España? Eso te parecería bien?
Robus #16 Robus
#1 Depende, si lo que quieres es que el 80% de los españoles, según el instituto nacional de estadística, que tienen casa en propiedad, no voten a tu partido… sí, molaría, sobretodo a Vox.
Supercinexin #8 Supercinexin *
Si todo ese dinero que os gastásteis en resucitar Canal 9 (xucla'm un ou) lo hubiérais dedicado a comprar vivienda en la ciudad para hacerla pública con alquileres populares y si desde la Alcaldía de Valencia cuando la teníais hubiérais promovido y aprobado leyes antiturismos, antipisos turísticos, antiespeculación, y otras medidas de impacto REAL sobre las clases obreras de Valencia, como os proponían por ejemplo desde Podemos, hoy no habría ganado el Pe-Pé y los voxenetas y Valencia sería un…   » ver todo el comentario
Elanarkadeloshuevos #18 Elanarkadeloshuevos
#8 Esto lo vivi parecido en la Barcelona de Los Comuns... Que decepción de izquierda, que poca valentía, que falta de principios a la hora de la verdad. Como anécdota, estaba mi colectivo de vivienda negociando con el ayuntament con nada más y nada menos que la propia Gala Pin que era la responsable de vivienda. Mujer activista y luchadora (lo digo en serio, que respeto mucho) pero fue tal la decepción de encontrarnos a un burócrata más hablándonos de multas por incumplimiento de contratos,…   » ver todo el comentario
#22 hdptest001
#8 I per si no havia quedat clar el despropòsit que va ser el govern del PSPV i Compromís al consistori i a la Generalitat, tot allò que reclames (limitació de la vivenda turística, creació de vivenda pública, limitacio dels creuers, etc.) sí que ho està fent l'actual consistori i govern de PP y Vox. És una total i absoluta vergonya, si tan roïns son no deu ser tan difícil fer-ho millor. Però no, tenim que anar a votar-los per a que no governe la dreta. Am mi que no conten mai més.
valandildeandunie #6 valandildeandunie
IBI no debería pagarse en la adquisición de la primera vivienda. Pero siempre que el precio del inmueble estuviese por debajo de un mínimo. No vamos a subvencionar mansiones para niños pijos.

En la segunda, e incluso tercera, vivienda propia se deberían pagar los impuestos y tasas normales, a partir de la cuarta crujirlos a impuestos exponencialmente por cada compra de una casa.

Y la propuesta de la noticia también debería aplicarse, incluso en compras a 5 años.
isaac.hacksimov #4 isaac.hacksimov
Veo tu 25% y subo a 50.
bronco1890 #12 bronco1890
Acabarían con el "House Flipping" o sea empresas y reformistas que compran, reforman y venden. Más escasez todavía en el mercado, que es el verdadero problema.
curaca #21 curaca
#12 según la entradilla, estos genios es lo que pretenden...
shibabcn #11 shibabcn
Hay que pegar un salto impositivo gordo al que tenga más de 2 o 3 viviendas, y estoy siendo generoso... nada de un plus en las transacciones, coñe.
sorrillo #7 sorrillo
Ojo al redactado no sea que aplicase también a quienes la reciben en herencia y la venden.
#2 selufetto
Nada, ya en 2050 cuando a nadie le parezca buena idea ir a trabajar cada día para no poder pagarte ni el techo.
ChatGPT #5 ChatGPT
"Ibáñez ha hecho esta propuesta mediante una proposición no de ley"
lo de siempre..... gasolina para los ya convencidos, pero nada más.....
#14 Borgiano
Ni impuestos ni pollas, prohibido comprar a nadie que no sea para vivir.
Robus #17 Robus
#14 eso! Eliminemos completamente el mercado de alquiler y así no habrán abusos!

Superútil.
domadordeboquerones #15 domadordeboquerones
Otra traba más para el mercado, no dan ni una.
