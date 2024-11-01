Sumar propone un impuesto del 25% para la reventa de viviendas que se hayan comprado en menos de dos años

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha propuesto en el Congreso un nuevo impuesto destinado a gravar con un 25% el precio total en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de dos años desde su compra. tiene por objeto luchar contra el 'flipping', una práctica que consiste en comprar casas para revenderlas más caras de forma muy rápida y muchas veces sin valor añadido o con una inversión mínima de mejora de la eficiencia energética o pintura de la vivienda.
Así que los grandes “propietarios “ suelen tener su propia inmobiliaria. Siguen siendo ricos, pero pagando impuestos como se debe.
Seria un suicidio politico. Los boomers quemarían las calles pero molaria
En la segunda, e incluso tercera, vivienda propia se deberían pagar los impuestos y tasas normales, a partir de la cuarta crujirlos a impuestos exponencialmente por cada compra de una casa.
Y la propuesta de la noticia también debería aplicarse, incluso en compras a 5 años.
lo de siempre..... gasolina para los ya convencidos, pero nada más.....
Superútil.