Sumar pide cuentas al Gobierno por el bloqueo masivo de direcciones de IP durante partidos de fútbol

Según exponen, los bloqueos de sitios web que operan dentro de la legalidad se estarían realizando "sin transparencia, sin supervisión y sin mecanismos claros de rendición de cuentas o reparación", afectando además a miles de personas usuarias de servicios de Internet. "El lucrativo negocio del señor Tebas con La Liga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet. La lucha contra la 'piratería' no justifica estos abusos", ha señalado en un tuit el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago.