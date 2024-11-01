edición general
Sumar pide cuentas al Gobierno por el bloqueo masivo de direcciones de IP durante partidos de fútbol

Sumar pide cuentas al Gobierno por el bloqueo masivo de direcciones de IP durante partidos de fútbol

Según exponen, los bloqueos de sitios web que operan dentro de la legalidad se estarían realizando "sin transparencia, sin supervisión y sin mecanismos claros de rendición de cuentas o reparación", afectando además a miles de personas usuarias de servicios de Internet. "El lucrativo negocio del señor Tebas con La Liga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet. La lucha contra la 'piratería' no justifica estos abusos", ha señalado en un tuit el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago.

Harkon #2 Harkon
El gobierno pide cuentas al gobierno pero solo apretando los puñitos muy fuerte, como de costumbre, para no conseguir nada.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Sumar... es el gobierno. Que pida menos cuentas y que se ponga manos a la obra. En este pais somos todos expertos en futbol. En pasarse la pelota de unos a otros
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 Por supuesto sabes cómo funciona el gobierno, ministerios, competencias y demás. Pero aún así hacer ese comentario :roll:
Pablosky #6 Pablosky
¿Ahora? ¿Meses más tarde? ¿Es que les han bloqueado alguna web que querían ver durante el último partido o qué?
#3 SACROMONTE
Postureo futbolero
#4 VFR
Para que después digan que el gobierno no hace autocrítica :roll:
