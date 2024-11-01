Sumar confía en que Junts no se prestará a que el Gobierno caiga porque sabe el coste de dárselo a PP y Vox

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mostrado su confianza en que Junts no optará finalmente por una ruptura total con el Gobierno ni se prestará a facilitar que PP y Vox lleguen a la Moncloa, dado que eso "no lo entendería nadie en Cataluña". "Junts tiene que tener muy claro que nada de lo que Podemos hacer juntos es posible con un Gobierno de PP y Vox, nada. Creo que evidentemente nadie en Cataluña y tampoco los votantes de Junts, entendería ningún tipo de operación en la cual Junts pudiera participar para facilitar la llegada del Partido