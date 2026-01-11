edición general
Suma, el club de los latinos privilegiados en Madrid

Suma, el club de los latinos privilegiados en Madrid

Esta red privada con más de 7.000 miembros construye sistemas de apoyo para esquivar la burocracia y los abusos y para dejarse conocer

plutanasio #1 plutanasio
Noto cierto todo xenófobo en el artículo.
sotillo #3 sotillo
#1 ¿Xenófobo, no se mas anticlasista? Por que esto el nivel de clasismo lo llevan a un punto vergonzoso para la España actual
#5 Javiersoler
#1 si. Aquí se defiende, se le da, se mantiene la inmigración siempre quw más vayas a votar a mi.
Si no, eres un panchito de mierda forrado traidor a maduro a tu país.
Malinke #7 Malinke
#1 ellos mismos no aceptan a gente de latinoamérica sin dinero, creo que alguna crítica se les puede hacer.

«Ramírez es una de las más de 7.000 personas que, en los últimos años, han intentado formar parte de Suma, una red privada dirigida a lo que sus creadores definen como “migrantes latinoamericanos cualificados”, es decir, personas recién llegadas de Latinoamérica con un cierto poder adquisitivo y que desarrollan su carrera laboral en profesiones liberales.»
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Maestre, Elpaís ... ya sabemos lo que Moncloa ha ordenado a los de la sincronizada, próximamente lo veremos en el resto de la sanchosfera.
sotillo #4 sotillo
#2 Me dice GPT que si lo puedes repetir
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
privilegiados, todos sabemos la mayoria de donde han sacado los privilegios :roll: :roll: hijos del regueton
