·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8711
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
7361
clics
Los "fachatroll"
6276
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
5093
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
4037
clics
Trump, de 79 años, lee accidentalmente en voz alta la nota privada de Marco Rubio [ENG]
más votadas
403
Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea
334
Zapatero asesino
344
2026, el año en que espiar tus mensajes será legal (y constante)
567
“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas
327
Apuestas y polémica: sospechan que Barron Trump ganó USD 400.000 tras la captura de Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
88
clics
Suma, el club de los latinos privilegiados en Madrid
Esta red privada con más de 7.000 miembros construye sistemas de apoyo para esquivar la burocracia y los abusos y para dejarse conocer
|
etiquetas
:
suma
,
club
,
latinos
,
madrid
3
1
0
K
38
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
38
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
plutanasio
Noto cierto todo xenófobo en el artículo.
3
K
50
#3
sotillo
#1
¿Xenófobo, no se mas anticlasista? Por que esto el nivel de clasismo lo llevan a un punto vergonzoso para la España actual
1
K
14
#5
Javiersoler
#1
si. Aquí se defiende, se le da, se mantiene la inmigración siempre quw más vayas a votar a mi.
Si no, eres un panchito de mierda forrado traidor a maduro a tu país.
2
K
26
#7
Malinke
#1
ellos mismos no aceptan a gente de latinoamérica sin dinero, creo que alguna crítica se les puede hacer.
«Ramírez es una de las más de 7.000 personas que, en los últimos años, han intentado formar parte de Suma, una red privada dirigida a lo que sus creadores definen como “migrantes latinoamericanos cualificados”, es decir, personas recién llegadas de Latinoamérica con un cierto poder adquisitivo y que desarrollan su carrera laboral en profesiones liberales.»
0
K
11
#2
Meneador_Compulsivo
Maestre, Elpaís ... ya sabemos lo que Moncloa ha ordenado a los de la sincronizada, próximamente lo veremos en el resto de la sanchosfera.
2
K
39
#4
sotillo
#2
Me dice GPT que si lo puedes repetir
0
K
11
#6
CharlesBrowson
privilegiados, todos sabemos la mayoria de donde han sacado los privilegios
hijos del regueton
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si no, eres un panchito de mierda forrado traidor a maduro a tu país.
«Ramírez es una de las más de 7.000 personas que, en los últimos años, han intentado formar parte de Suma, una red privada dirigida a lo que sus creadores definen como “migrantes latinoamericanos cualificados”, es decir, personas recién llegadas de Latinoamérica con un cierto poder adquisitivo y que desarrollan su carrera laboral en profesiones liberales.»