Suiza, entre los diez países del mundo que más se están calentando

El mes de junio de 2025 ha sido el segundo mes más cálido en Suiza desde que en 1864 las temperaturas comenzaron a medirse. También se han registrado valores extremos en otros países afectados por olas de calor, desde Europa hasta Estados Unidos. Según las primeras previsiones, se espera que 2025 sea menos caluroso que el año pasado, que fue el más caluroso jamás registrado. Hay muchas posibilidades, sin embargo, de que se alcancen nuevos récords en los próximos años, tal y como la Organización Meteorológica...