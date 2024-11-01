edición general
6 meneos
6 clics
Suicidios y muertes sospechosas entre los detenidos puestos en libertad en Irán

Suicidios y muertes sospechosas entre los detenidos puestos en libertad en Irán

En Irán, numerosos presos políticos, en particular kurdos, liberados tras las manifestaciones «Mujer, Vida, Libertad» y las protestas de enero de 2026, mueren en circunstancias sospechosas o se suicidan poco después de salir de prisión. El acoso continuo, la vigilancia, la precariedad económica y las secuelas de las torturas o los tratos forzados sumen a los antiguos detenidos, especialmente a los jóvenes y adolescentes, en una profunda desesperación. Este patrón recurrente, documentado desde hace décadas, plantea graves interrogantes sobre un

| etiquetas: irán , represión , terrorismo de estado
5 1 1 K 58 actualidad
12 comentarios
5 1 1 K 58 actualidad
ombresaco #1 ombresaco *
es una pena que la unica alterna alternativa a esta situación parece ser la invasión y convertirse en un estado títere
1 K 23
JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
#1 Así les va a las mujeres en la nueva Siria pro Occidente.
3 K 42
#3 eipoc *
#1 "yo no apoyo a los EEUU pero me trago toda su propaganda y repito su argumento, porque ni unos ni otros, soy neutral" .:shit: :shit: :shit: :shit:
1 K 13
ombresaco #4 ombresaco
#3 ein?
0 K 12
#5 eipoc
#4 es lo que haces.
0 K 10
ombresaco #6 ombresaco
#5 busca mis comentarios en las noticias al respecto.
0 K 12
#7 eipoc *
#6 no hace falta, ya has dejado claro que te crees la noticia y que "la pena" es que hay que elegir entre la victoria iraní y el sometimiento a los yankis. La misma equidistancia de siempre basada en la mentira yanki. No conoces de Irán nada más que lo que te han enseñado los medios yankis y te permites el lujo de judgarles.

¿Dónde están las pruebas de la noticia? Esto es como lo del "pobre" deportista que fue condenado a muerte, pero se callaron y no mostraron las imágenes en las que mataba a machetazos a un policía. Todo muy pacífico.
0 K 10
ombresaco #10 ombresaco *
#7 #8 tengo información de primera mano desde hace años. Mucho antes de que empezara me han llegado a decir que los ayatolás se comportan como un gobierno de ocupación. Me escandalizo cuando me dicen que la cosa está tan mal que hay quien desea la invasión como una última esperanza. Y de que hay quien ve a Israel como más fiable que EEUU. Pero no puedo obviar que eso me lo llevan diciendo años.

Si ganan EEUU e Israel, probablemente el régimen teocrático caiga, o entraría el príncipe Reza (que…   » ver todo el comentario
0 K 12
#11 eipoc
#10 a mí también me informa el facha de mi barrio de lo que pasa en España, pero no le tomo muy en serio.
1 K 17
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones *
#10 Yo no te digo nada sobre equidistancia ni cosas de esas, eh. Solo remarco lo que sí sabemos todos.
0 K 12
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#1 Ya se vio lo bien que les fue en ese sentido a Siria, Irak y Afganistán...
3 K 43
#9 Juantxi
Vamos que está justificado bombardearles para que sean más felices.
0 K 11

menéame