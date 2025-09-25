Los suicidios se disparan en Corea del Sur y ya es la primera causa de muerte entre los 10 y 49 años: "es un desastre social"

La tasa estandarizada de la OCDE indica que Corea del Sur es el país del grupo con la tasa de suicidios más alta, con una tasa de 26,2 por 100.000 habitantes en 2024. La cifra está muy por encima del promedio de la organización (10,8). Los expertos identifican que el repunte responde a factores múltiples, como las dificultades económicas y laborales que atraviesan las generaciones de mediana edad, problemas de salud mental y física, así como la influencia de los suicidios de celebridades y su cobertura sensacionalista y la falta de recursos.