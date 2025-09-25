Los suicidios se disparan en Corea del Sur y ya es la primera causa de muerte entre los 10 y 49 años: "es un desastre social"

La tasa estandarizada de la OCDE indica que Corea del Sur es el país del grupo con la tasa de suicidios más alta, con una tasa de 26,2 por 100.000 habitantes en 2024. La cifra está muy por encima del promedio de la organización (10,8). Los expertos identifican que el repunte responde a factores múltiples, como las dificultades económicas y laborales que atraviesan las generaciones de mediana edad, problemas de salud mental y física, así como la influencia de los suicidios de celebridades y su cobertura sensacionalista y la falta de recursos.
| etiquetas: corea del sur , suicidios , repunte
Y no, no es un chiste ni una broma.. es a donde nos lleva el turbocapitalismo.
Eso no es ninguna plaga. Eso es la evidencia de que la sociedad actual no es ni remotamente la más adecuada para la mayoría de las personas.
Si es la más adecua para una inmensa minoría: la que conforma la élite que absorbe el fruto del esfuerzo de esos que se suicidan si no llegan a adaptarse a ese sistema moderno de vasallaje anónimo.
Con el panorama que tenemos no me extraña.
Nota: no digo que no pueda haber mejoras... pero todo sabiendo lo que se hace y con un objetivo, no sacar unas cifras solo por el placer de ver esas cifras.
Y enlazan tres o cuatro artículos de su propio periódico de suicidios de famosos coreanos.
archive.org/details/la-sociedad-del-cansancio-byung-chul-han_202408