El suicidio de una pareja de propietarios provoca el cierre de 10 bares y restaurantes de El Port de la Selva (Girona)

Los negocios han tenido que cerrar en plena temporada alta y esta circunstancia ha dejado a un centenar de empleados en la calle, entre ellos una decena de contratados fijos, vecinos del pueblo. En junio se suicidó la mujer del propietario, mientras que él lo intentó a finales de julio, resultó herido, y acabó muriendo el día 20 de agosto, habiendo sido director general de la cadena de calzado Castañer y de la compañía de bolsos y accesorios Misako, y director operativo de Stradivarius.