El suicidio de una pareja de propietarios provoca el cierre de 10 bares y restaurantes de El Port de la Selva (Girona)

Los negocios han tenido que cerrar en plena temporada alta y esta circunstancia ha dejado a un centenar de empleados en la calle, entre ellos una decena de contratados fijos, vecinos del pueblo. En junio se suicidó la mujer del propietario, mientras que él lo intentó a finales de julio, resultó herido, y acabó muriendo el día 20 de agosto, habiendo sido director general de la cadena de calzado Castañer y de la compañía de bolsos y accesorios Misako, y director operativo de Stradivarius.

8 comentarios
#7 Grandpiano
La noticia está redactada de manera bastante confusa, por un lado dice que esos bares y restaurantes son de otros propietarios que los tenían alquilados al empresario que se ha suicidado (con lo cual este no sería propietario como dice el titular) y por otro lado habla de acciones en una empresa que regentaba los locales y que ahora pasan a otra empresa de la que no ofrece prácticamente datos. Que hay que ver si el administrador de esta empresa los cierra (¿o los deja de regentar?) y si los propietarios los vuelven a alquilar o no. En fin, que la redactora podría explicarlo un poquito mejor, no se entiende demasiado bien.
3 K 40
#8 Uge1966
#7 Pero la putada son los que se han ido al paro, no los suicidados... como si encima los estuvieran culpando.
1 K 25
#3 Connect
No lo dice la noticia pero también tenía participaciones en el Sant Miquel de Colera. Y gran amante de la navegación a vela.
0 K 11
#4 ombresaco
...y la concentración en pocas manos junto con poca capacidad de delegar hace que 100 personas en un pueblo de poco más de 1000 habitantes se queden sin trabajo, además de la gente que dejará de ir.
0 K 11
#5 Feindesland
#4 Alguien cogerá los traspasos, ¿no?
2 K 37
#6 ombresaco
#5 Supongo, pero de momento, 10 bares cerrados de un día para otro
1 K 23
#1 tricionide
Ser empresarios tiene sus riesgos
0 K 6
#2 Pataperro
#1 el dinero no da la felicidad, dicen...
0 K 13

