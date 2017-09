El suicidio no es cosa de locos

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, psiquiatras recalcan que es un error abordar el fenómeno del suicidio desde el viejo esquema de la psiquiatría, porque sólo alimenta la idea de que quienes intentan quitarse la vida son pacientes que requieren de un tratamiento médico, pero ni visibiliza ni atiende los motivos que llevan a tomar esa decisión. “¿Quién no llora?, ¿quién no ama?, ¿quién no necesita dinero?”. Cualquier persona puede, en algún momento de su vida, tener una conducta suicida.