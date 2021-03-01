El sufrimiento (sacrificio) de las generaciones jóvenes (juventud) en la Historia; ¿un fenómeno siempre repetido?

El supuesto «sufrimiento y sacrificio» generacional por el que pasan los jóvenes con el problema de la vivienda podría considerarse una idea preconcebida, que suele cobrar protagonismo en todas las épocas tanto de crisis como de estabilidad social. Un parámetro común en casi todas las sociedades es el alto nivel de sacrificio exigido a la juventud en momentos cruciales o en determinadas circunstancias históricas. Pero son eventos excepcionales, que rompen el marco socioeconómico habitual.