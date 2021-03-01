edición general
El sufrimiento (sacrificio) de las generaciones jóvenes (juventud) en la Historia; ¿un fenómeno siempre repetido?

El supuesto «sufrimiento y sacrificio» generacional por el que pasan los jóvenes con el problema de la vivienda podría considerarse una idea preconcebida, que suele cobrar protagonismo en todas las épocas tanto de crisis como de estabilidad social. Un parámetro común en casi todas las sociedades es el alto nivel de sacrificio exigido a la juventud en momentos cruciales o en determinadas circunstancias históricas. Pero son eventos excepcionales, que rompen el marco socioeconómico habitual.

#1 lordban
No solo son excepcionales, sino que antes la juventud era la mayoría de la población. Ahora se carga todo a un empequeñecido sector de la población. Es obvio que la sociedad va a petar, ya lo está haciendo, y no es culpa exclusiva de los ricos.
