Sudáfrica lanza su primera vacuna contra el cólera

Investigadores y científicos en Sudáfrica lanzaron este martes ensayos clínicos sobre la primera vacuna desarrollada localmente. La vacuna oral contra el cólera, desarrollada por la firma farmacéutica Biovac con sede en Ciudad del Cabo, está actualmente en ensayos para determinar su seguridad en adultos y será seguida por ensayos para compararla con las vacunas contra el cólera existentes que ya están en el mercado. Dependiendo de los resultados, la vacuna podría ser aprobada y estar lista para su uso en África para 2028, declaró el ministro.