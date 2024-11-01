¿Qué sucede con las piedras de curling olímpico después de los juegos? [Eng]  

Estas piedras de curling olímpico se usaron en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, deslizándose sobre el hielo para ayudar a decidir quiénes ganaron las medallas olímpicas pero, ¿qué les sucede cuando se acaban los juegos? Hechas con granito de Ailsa Craig cerca de la costa escocesa, estas son las únicas piedras con la aprobación para usarse en los Juegos de Invierno Seguimos el proceso completo dentro de la fábrica de piedras de curling, mostrando exactamente cómo se fabrican y qué les sucede después de los juegos de invierno de 2026.
| etiquetas: piedras , curling , juegos olímpicos , escocia , ailsa
En la última éramos dos y también, que parase un poco el ritmo porque me era imposible entenderle si sumamos el acento y la velocidad.
En otro directamente le dije, en inglés, claro, "oye, mira, haz el favor de pasarme por escrito eso que acabas de decir que lo tengo que presentar justificado a mis superiores". No era exactamente verdad, tampoco mentira, pero fue la única manera de enterarme de qué coño decía el tío.
De todos los acentos en inglés que he escuchado, el escocés ha sido siempre el que me ha resultado más difícil de entender, al menos hasta que he tenido que lidiar con soporte técnico de la India.
Yo: Hi, may I speak to xxx?
Indian tech: Hello?
yo: Hello.....may I..
IT: Hello?
Yo: Hello again...I would like to...
IT: Hello? Hello?
yo: Good morning? Hola? Hello? Guten morgen? Ciao?
En alguna de las retransmisiones de los juegos dijeron, creo, que se revendían a clubs de curling, pero parece que sólo una parte.