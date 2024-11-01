edición general
¿Qué sucede con las piedras de curling olímpico después de los juegos? [Eng]

Estas piedras de curling olímpico se usaron en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, deslizándose sobre el hielo para ayudar a decidir quiénes ganaron las medallas olímpicas pero, ¿qué les sucede cuando se acaban los juegos? Hechas con granito de Ailsa Craig cerca de la costa escocesa, estas son las únicas piedras con la aprobación para usarse en los Juegos de Invierno Seguimos el proceso completo dentro de la fábrica de piedras de curling, mostrando exactamente cómo se fabrican y qué les sucede después de los juegos de invierno de 2026.

#7 Tensk
#5 No es ni meneaetiqueta que yo sepa, simplemente hubo alguien hace no mucho que se quejó mucho de eso, así que para que se aguante...
#11 Tensk
#10 Yo he estado en reuniones telefónicas en las que era uno de ellos y tres de nosotros y entre los tres averiguar qué era lo que estaba diciendo.

En la última éramos dos y también, que parase un poco el ritmo porque me era imposible entenderle si sumamos el acento y la velocidad.

En otro directamente le dije, en inglés, claro, "oye, mira, haz el favor de pasarme por escrito eso que acabas de decir que lo tengo que presentar justificado a mis superiores". No era exactamente verdad, tampoco mentira, pero fue la única manera de enterarme de qué coño decía el tío.
#1 Tensk
Aunque a algún meneante no le gusta que el que sube el meneo sea el primero en comentar, lo hago para indicar que si no está en la categoría adecuada, que el admin de turno lo cambie a donde crea que proceda.
Ka1900 #3 Ka1900
#1 Me encantan los vídeos de esta mujer....me recuerdan mis tiempos mozos por Escocia.
#4 Tensk
#3 Ah, pues yo es el primero que veo de ella así que recuerde, recomendación de YT.
Ka1900 #8 Ka1900
#4 Va con un campvan por Escocia. Nada extraordinario salvo los paisajes magníficos de ese país. Y ese acento que tiene ....madre mía, hasta que se me hizo el oído al inglés de Escocia y eso que ella lo tiene fino.
#9 Tensk
#8 A ella se le entiende perfectamente, pero a alguno de los otros he tenido que poner subtítulos porque alguna que otra palabra la arrejuntan y no tengo ganas de pasar el video tres o cuatro veces para saber qué han dicho.

De todos los acentos en inglés que he escuchado, el escocés ha sido siempre el que me ha resultado más difícil de entender, al menos hasta que he tenido que lidiar con soporte técnico de la India.
Ka1900 #10 Ka1900
#9 aaaaaaaaaahhhh los índios...brutal.
Yo: Hi, may I speak to xxx?
Indian tech: Hello?
yo: Hello.....may I..
IT: Hello?
Yo: Hello again...I would like to...
IT: Hello? Hello?
yo: Good morning? Hola? Hello? Guten morgen? Ciao?
ombresaco #5 ombresaco
#1 no le gusta que el que sube el meneo sea el primero en comentar, -> Curioso, no sabía de esa costumbre de la meneaetiqueta
placeres #12 placeres
En cuanto dijo que era para aumentar los ingresos del IOC entre otros ya me perdieron... destruir unas buenas piedras deportivas para convertirlas en malditos souvenirs.
BastardWolf #2 BastardWolf *
Las adoptan? Pobrecitas, espero que alguien las de el amor y el cariño que se merecen
#6 Tensk
#2 Pues no es que te quedes muy lejos de la realidad, si bien sólo de parte.

En alguna de las retransmisiones de los juegos dijeron, creo, que se revendían a clubs de curling, pero parece que sólo una parte.
