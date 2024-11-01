¿Qué sucede con las piedras de curling olímpico después de los juegos? [Eng]  

Estas piedras de curling olímpico se usaron en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, deslizándose sobre el hielo para ayudar a decidir quiénes ganaron las medallas olímpicas pero, ¿qué les sucede cuando se acaban los juegos? Hechas con granito de Ailsa Craig cerca de la costa escocesa, estas son las únicas piedras con la aprobación para usarse en los Juegos de Invierno Seguimos el proceso completo dentro de la fábrica de piedras de curling, mostrando exactamente cómo se fabrican y qué les sucede después de los juegos de invierno de 2026.