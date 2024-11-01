El submarino S-82 ‘Narciso Monturiol’ arranca motores por primera vez en sus pruebas de Puerto

El S-82 ‘Narciso Monturiol’, segundo submarino de la serie S-80 que construye Navantia para la Armada española, ha arrancado por primera vez sus motores diésel, cumpliendo así este hito de seguridad previsto como parte de sus pruebas de puerto. Con el encendido de los motores, el segundo submarino de la serie da un paso más hacia su entrega a la Armada, tras cumplir el cuarto hito previsto en su proceso de Ingeniería de Sistemas, tras la puesta en tensión, el embarque de baterías y la puesta a flote.