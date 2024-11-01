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El submarino S-82 ‘Narciso Monturiol’ arranca motores por primera vez en sus pruebas de Puerto

El submarino S-82 ‘Narciso Monturiol’ arranca motores por primera vez en sus pruebas de Puerto

El S-82 ‘Narciso Monturiol’, segundo submarino de la serie S-80 que construye Navantia para la Armada española, ha arrancado por primera vez sus motores diésel, cumpliendo así este hito de seguridad previsto como parte de sus pruebas de puerto. Con el encendido de los motores, el segundo submarino de la serie da un paso más hacia su entrega a la Armada, tras cumplir el cuarto hito previsto en su proceso de Ingeniería de Sistemas, tras la puesta en tensión, el embarque de baterías y la puesta a flote.

| etiquetas: submarino , s-82 , narciso monturiol , arranca , motor , puerto , astillero , armada
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5 comentarios
10 2 0 K 153 actualidad
#1 Suleiman
Lo que debe costar arrancarlo con el precio del diesel... :troll:
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pero ese diesel no paga impuestos y cuesta la mitad :-D
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tul #5 tul
#1 mas caro nos sale el aznar y su capricho obsoleto que nadie mas comprara, el submarino de la corrupcion
1 K 9
Kantinero #2 Kantinero
De color bien, pero no flota.....

El gran Gila
1 K 27
#4 soberao
Buena noticia para la industria naval española.
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menéame