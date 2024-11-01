“Subiendo como el Chava Jiménez” — nueva canción de Leiva junto a La M.O.D.A. protagonizada por Carlos Sastre y dedicada al mito del ciclismo José María “Chava” Jiménez

La banda burgalesa La M.O.D.A. y el cantante madrileño Leiva lanzan este viernes su nuevo tema “Subiendo como El Chava Jiménez”, un homenaje al carismático corredor abulense fallecido hace 21 años. En el videoclip aparece Carlos Sastre —ganador del Tour 2008— en su pueblo natal, El Barraco, pedaleando simbólicamente hacia la leyenda del Chava. Un giro original al ciclismo desde la música que mezcla nostalgia, carretera y pasión sobre dos ruedas.