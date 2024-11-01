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¿Por qué sube el precio de la vivienda?

¿Por qué sube el precio de la vivienda?

Para acceder a la sanidad, en este país, hay que estar empadronado en una vivienda. Para llevar a tus hijos al colegio, también. Y a la universidad. Y para pedir muchas ayudas. Las viviendas no son solo inmuebles. Sobre todo son licencias que dan derecho a acceder a casi todos los bienes comunes

| etiquetas: vivienda , servicios públicos , fondos buitre
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8 comentarios
14 3 0 K 128 politica
#1 Druhftgckgtki
Me la juego. Especulación?
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Anfiarao #7 Anfiarao
#1 premio para el caballero
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elTieso #3 elTieso
Imagina que hace 50 años, cuando se creó la sanidad pública, se hubieran repartido unas licencias para acceder a ella. De manera que solo quienes compraron una pudieran tener un médico de familia o someterse a un tratamiento subvencionado. Imagina que se hubiera hecho lo mismo con la educación: solo quienes comprasen una licencia tendrían derecho a llevar a sus hijos a la escuela pública. Y lo mismo con la universidad. Imagina que se hubiera emitido un número finito de licencias, 25

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uyquefrio #4 uyquefrio *
Nadie lo sabe. Las ratas especuladoras, los zulos sin luz a cambio de un salario, los alquileres por habitaciones, los alquileres vacacionales, y todas las ventajas y excepciones fiscales aparecieron de un día para otro como las setas en el bosque porque si. :roll:
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ombresaco #2 ombresaco
- por qué los perros se lamen sus capullos?
- porque pueden

Pues lo mismo
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#5 Alcalino
Sube porque es un bien de primera necesidad dejado en manos de espectadores, que cada vez funcionan más como un cartel
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#8 vGeeSiz
Falta de oferta, alta demanda, inflación = coctel perfecto para tener lo que tenemos
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#6 hdptest001
No entiendo para nada el planteamiento. La vivienda es una necesidad mucho más básica, no es un licencia para acceder a nada; si no tienes sitio en el que vivir ¿cómo ibas a pretender llevar tus hijos al colegio? ¿ibas a pretender ir a la universidad si no tienes hogar en el que vivir? La vivienda es la necesidad más básica y todo lo demás va después, no se trata de una licencia para acceder a otros servicios públicos.

En cuanto al precio de la vivienda, éste tan sólo depende de la oferta y de la demanda, de nada más y de nada menos, y hay muchos factores y muy complejos que afectan tanto a lo primero, la oferta, como a lo segundo, la demanda.
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menéame