¿Por qué sube el precio de la vivienda?

Para acceder a la sanidad, en este país, hay que estar empadronado en una vivienda. Para llevar a tus hijos al colegio, también. Y a la universidad. Y para pedir muchas ayudas. Las viviendas no son solo inmuebles. Sobre todo son licencias que dan derecho a acceder a casi todos los bienes comunes
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- porque pueden
Pues lo mismo
En cuanto al precio de la vivienda, éste tan sólo depende de la oferta y de la demanda, de nada más y de nada menos, y hay muchos factores y muy complejos que afectan tanto a lo primero, la oferta, como a lo segundo, la demanda.