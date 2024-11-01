El subdirector de Emergencias confiesa a la jueza que fue Presidencia de la Generalitat quien pidió el audio de Aemet en la dana que luego se manipuló

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha declarado como testigo este martes en el juzgado de Llíria y ha confesado a la jueza que fue Presidencia de la Generalitat quien reclamó en audio entre dos técnicos que posteriormente fue filtrado y manipulado para atacar a Aemet, tergiversando la realidad y asegurando que la agencia estatal informó erróneamente de la situación de la dana del 29 de octubre de 2024.