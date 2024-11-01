Stuart Seldowitz, un exasesor estadounidense: "Matamos 4.000 niños palestinos. No es suficiente"  

Este impresentable es Stuart Seldowitz, un exasesor estadounidense que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional y se ocupó de asuntos relacionados con Israel y Palestina en el Departamento de Estado. Ha sido noticia tras la difusión de videos en los que hace comentarios islamofóbicos y amenazas en Nueva York a un empleado de un carrito de comida, incluyendo referencias despectivas a Muhammad y Palestina. Seldowitz llegó a afirmar que matar a 4,000 niños palestinos "no es suficiente" y acusó al vendedor acosado de no tener permiso o visa, ll
Como veis ellos tienen muy claro que estaban cubriendo un genocidio. No se tiran todas esas bombas sobre una población civil por error. Los tontos son los que se tiraron un año discutiendo si lo era o no, y ahora ya ni se acuerdan.
Un fallo lo tiene cualquiera.
¿Niños palestinos o estadounidenses?
Debemos entender eso de manera cristalina y darnos cuenta el porqué se fomentan...
Les viene de miedo a ciertas élites tener a gentuza de ese tipo para poder enriquecerse con los conflictos que provocan.