El streaming es una estafa, la piratería ha vuelto

El streaming prometió ser el futuro del entretenimiento: barato, accesible y sin complicaciones. Pero hoy, la realidad es otra. Precios cada vez más altos, catálogos fragmentados, publicidad invasiva y plataformas que parecen repetir los mismos errores de la televisión por cable. Mientras tanto, algo inesperado ocurre: la piratería está regresando con fuerza. Millones de personas están abandonando sus suscripciones y buscando alternativas, porque sienten que las grandes compañías ya no ofrecen lo que prometieron.