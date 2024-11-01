El streaming es una estafa, la piratería ha vuelto

El streaming prometió ser el futuro del entretenimiento: barato, accesible y sin complicaciones. Pero hoy, la realidad es otra. Precios cada vez más altos, catálogos fragmentados, publicidad invasiva y plataformas que parecen repetir los mismos errores de la televisión por cable. Mientras tanto, algo inesperado ocurre: la piratería está regresando con fuerza. Millones de personas están abandonando sus suscripciones y buscando alternativas, porque sienten que las grandes compañías ya no ofrecen lo que prometieron.
.- Las dos mayores (y con mejor contenido) apoyan de una forma u otra el genocidio en Gaza.
.- Los precios cada año los suben, siendo el contenido cada vez peor.
.-Quieren meter anuncios como en la tele, la tele es gratis.
