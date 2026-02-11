Qué es Stonewall y por qué Trump ha censurado la bandera LGTB

El Stonewall Inn era entonces un bar del Greenwich Village donde la comunidad homosexual podía reunirse en libertad, una libertad mermada fuera de locales como el Stonewall. La poca tolerancia con las personas LGTB que existía entonces se limitaba a consentir, más o menos, espacios como aquel. Pero el 28 de junio de aquel año, 1969, ocho agentes irrumpieron en el Stonewall Inn con intención de identificar a los clientes. Pero ese día, los presentes se negaron a dar sus datos, por lo que los agentes procedieron a arrestarlos.