Stewart Cheifet, creador, productor y presentador de "The Computer Chronicles", fallece a los 87 años [Ing]

El obituario indica que falleció el 28 de diciembre de 2025. Cheifet y el fundador de Digital Research, Gary Kildall, presentaron el programa de televisión público The Computer Chronicles a partir de 1984, y Stewart continuó presentando el programa hasta bien entrados los años 90. Era conocido por su presencia afable y su destreza para entrevistar a los invitados y descubrir la verdad sobre sus productos. Recientemente se había sometido a una operación de columna y había desaparecido un poco de la vida pública tras la muerte de su esposa Peta…
| etiquetas: historia , inicios , informática , pionero , tv , programa
Aquí uno de sus programas:
www.youtube.com/watch?v=kX5N8lWpqLM