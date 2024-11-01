Steve Bannon: ICE en los aeropuertos puede ser "un ensayo para perfeccionar la implicación de ICE en las midterms de 2026" [ENG]

Bannon: Los agentes de ICE en el aeropuerto para ayudar —y recordad, dijeron que no iban a manejar las máquinas de rayos, es demasiado complicado. No están entrenados para eso. Pero están entrenados para, atentos, comprobar documentos de identidad. He ahí por qué es el entrenamiento perfecto para este otoño. Por esto es una idea tan brillante — esto es otra jugada de ajedrez en 5D del presidente Trump.