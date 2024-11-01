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Steve Bannon: ICE en los aeropuertos puede ser "un ensayo para perfeccionar la implicación de ICE en las midterms de 2026" [ENG]

Steve Bannon: ICE en los aeropuertos puede ser "un ensayo para perfeccionar la implicación de ICE en las midterms de 2026" [ENG]

Bannon: Los agentes de ICE en el aeropuerto para ayudar —y recordad, dijeron que no iban a manejar las máquinas de rayos, es demasiado complicado. No están entrenados para eso. Pero están entrenados para, atentos, comprobar documentos de identidad. He ahí por qué es el entrenamiento perfecto para este otoño. Por esto es una idea tan brillante — esto es otra jugada de ajedrez en 5D del presidente Trump.

| etiquetas: steve bannon , ice , midterms , elecciones
3 2 0 K 60 CamisaParda
2 comentarios
3 2 0 K 60 CamisaParda
themarquesito #1 themarquesito
No pueden operar las máquinas, pero ¿sabéis qué harán? Pasear arriba y abajo, eh, vamos a acelerar las cosas — ¿podemos comprobar vuestros documentos de identidad? Eso es lo que va a ocurrir en otoño del 26 porque, amigos, estamos hartos de que nos roben las elecciones. Así que ICE va a estar ahí en otroño del 26, tal como están hoy en los aeropuertos.

@Verdaderofalso Bannon sigue propagando la gran mentira
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luspagnolu #2 luspagnolu
#1 Como el PP aquí, con sus ataques a Tezanos, sus reflexiones sobre si Perro Xánchez ha robado las elecciones, etc. Son sucursales de una misma empresa.
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menéame