Steve Bannon a Epstein: “Derribaremos al papa Francisco”

Los mensajes entre el asesor de Trump y el financiero revelan cómo la ultraderecha estadounidense conspiró contra el Pontífice y financió partidos extremistas europeos. En la mole de documentos de Jeffrey Epstein que ha salido a la luz en la última desclasificación de archivos en Estados Unidos la prensa italiana está poniendo el foco en los mensajes que el financiero intercambió entre 2018 y 2019 con Steve Bannon, ideólogo de cabecera de Donald Trump en sus primeros años en política. Revelan dos frentes de batalla de la ultraderecha estadounid