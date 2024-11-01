edición general
Stephen Miller y la construcción del sujeto fascista [ENG]

Stephen Miller se ha alineado durante mucho tiempo con medios de extrema derecha y figuras extremistas. Sus llamados a poner fin al Estatus de Protección Temporal para poblaciones no blancas revelan aún más su racismo profundamente arraigado. Sus ataques a estudiantes internacionales, la educación superior, los inmigrantes y cualquiera que se niegue a ajustarse a su idea de nacionalismo blanco y ciudadanía racializada muestran una política de venganza, en la que todo el poder del gobierno federal se utiliza como arma contra la diferencia.

Esto no me sorprende ni un poco: Incluso sus excolegas le describían como insufrible, "maleducado, arrogante, y consumido por su propia sensación de superioridad"
#1 según sus ex compañeros de juventud ya apuntaba maneras
www.meneame.net/story/excompanero-dice-stephen-miller-rompio-amistad-h

Así que no nos hagamos los sorprendidos ahora, el monóculo a ti a mí y a @Grahml no se nos cae xD
