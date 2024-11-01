Stellar Photo Recovery, una utilidad para recuperar fotos (y audios y vídeos) borrados o incluso de tarjetas y discos estropeados

Nos han pasado una licencia para que pudiéramos probar Stellar Photo Recovery, una utilidad que a pesar de su nombre no sólo sirve para recuperar fotos sino también archivos de audio y vídeo. Afortunadamente –toco madera– no tenía necesidad de recuperar nada pero vistos los resultados me tranquiliza saber que, llegado el caso, tengo opciones porque funciona muy bien. La idea es que puedas recuperar fotos, audios y vídeos que hayan sido borrados por error; que estén en una unidad de almacenamiento que haya sido formateada...
