Stellantis revoluciona la batería eléctrica con el sistema IBIS: más potencia, con menor riesgo y una hora menos para cargar el coche

Stellantis presenta IBIS, una batería con cargador e inversor integrados que promete un 15% más de potencia, menos peso y cargas más rápidas. La batería IBIS puede producir directamente voltaje trifásico, a diferencia de la arquitectura estándar en la que el voltaje de corriente continua se transforma en corriente alterna mediante un inversor. Los primeros resultados muestran una reducción del 15% en el tiempo de carga (por ejemplo, de 7 a 6 horas en un cargador de corriente alterna de 7 kW), junto con un ahorro de energía del 10%. La batería IBIS se compone de tres ramas. Cada una de ellas produce un voltaje de paso, que es un seno, con una amplitud, frecuencia y paso determinados. Cada rama...