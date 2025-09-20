edición general
3 meneos
19 clics
Stellantis presenta un revolucionario prototipo de batería con inversor y cargador integrados

Stellantis presenta un revolucionario prototipo de batería con inversor y cargador integrados

Stellantis, junto a Saft (filial de Total), ha presentado un prototipo de batería para coches eléctricos con tecnología IBIS, que integra inversor y cargador en la propia batería. Esto reduce componentes, peso y espacio, permitiendo mayor capacidad y eficiencia. El sistema mejora la autonomía hasta un 10%, la potencia del motor un 15% y reduce los tiempos de carga. Además, simplifica el mantenimiento y abarata costes. Aunque aún en fase de pruebas, Stellantis planea incorporar esta innovación en sus vehículos hacia finales de la década.

| etiquetas: stellantis , saft , bateria , inversor , cargador , coche electrico
2 1 0 K 29 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
#6 endy *
Esto es como los cartuchos de las impresoras con cabezales incluidos.
1 K 19
ChatGPT #2 ChatGPT
Va bañada en aceite?
1 K 13
Destrozo #1 Destrozo
Los va a vender como churros...
Ehhhh.. NO
0 K 10
Pertinax #3 Pertinax *
La segunda batería recolucionaria de la semana. Esta vez han ajustado al palo, viernes y sábado.
0 K 10
#4 Poll
Al menos no lleva su sistema AdBlue xD
0 K 10
Yorga77 #7 Yorga77
¿Y esta que hace explota se cala? ¿Que? Porque ya no conocemos. xD :troll:
0 K 9
mosfet #5 mosfet
Y digo yo, ¿ a santo de qué voy a comprar un coche eléctrico, si el último que compré (kia ceed) costó 15k€, y veo pasar los años con continuas noticias de mejoras, avances, etc etc? , ahora mismo tengo un citroen c5 del 2001 y creo que cuando muera definitivamente antes buscaré una chatarra de mil pavos para ir tirando algunos años más, que no meterme en la compra de un coche eléctrico, que sé que cuando lo compre al año siguiente habrá algo mejor.
0 K 7

menéame