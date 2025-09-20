Stellantis presenta un revolucionario prototipo de batería con inversor y cargador integrados

Stellantis, junto a Saft (filial de Total), ha presentado un prototipo de batería para coches eléctricos con tecnología IBIS, que integra inversor y cargador en la propia batería. Esto reduce componentes, peso y espacio, permitiendo mayor capacidad y eficiencia. El sistema mejora la autonomía hasta un 10%, la potencia del motor un 15% y reduce los tiempos de carga. Además, simplifica el mantenimiento y abarata costes. Aunque aún en fase de pruebas, Stellantis planea incorporar esta innovación en sus vehículos hacia finales de la década.