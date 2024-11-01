·
Si "Staying alive" se hubiera escrito en el siglo XVI
Descubre cómo sonaría "Staying alive" de los Bee Gees si la canción hubiera sido escrita en el siglo XVI
stayin alive
siglo xvi
jonasquin
Malinke
También habría gente que cantara en falsete, ¿no?
chocoleches
Castrati
Pertinax
Las voces atipladas ayudan a ubicar el tema. Mola.
