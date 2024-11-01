edición general
Startup francesa desarrolla plantas capaces de extraer toneladas de níquel de tierras improductivas para fabricar baterías de vehículos eléctricos

Genomines ha desarrollado una técnica que rompe con la lógica tradicional de la minería: extraer níquel directamente desde plantas cultivadas en suelos contaminados o no aptos para la agricultura. A diferencia de la minería convencional, que devasta ecosistemas, emite grandes cantidades de CO₂ y genera residuos tóxicos, esta forma de agrominería es carbono neutral, eficiente en el uso del agua, y contribuye a regenerar suelos degradados. No se trata de una promesa lejana: la startup francesa ya opera en varios países y cultivará 75000 hectáreas

3 comentarios
javibaz #3 javibaz
#2 lo jodido es que lo dicen, en 2030.

javibaz #1 javibaz
Ojalá funcione, pero eso de sacar de 75000 a 150000 toneladas de níquel de 75000 hectáreas lo pongo en duda.

Veelicus #2 Veelicus
#1 El truco esta en no decir en cuanto tiempo xD


