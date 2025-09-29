La Starship italiana de Avio

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la empresa italiana Avio han firmado un contrato de dos años y un valor de 40 millones de euros para desarrollar una segunda etapa reutilizable. Lo más llamativo del anuncio es probablemente la imagen elegida, en la que se aprecia un clon de la Starship unida a una primera etapa de combustible sólido P120C, el mismo propulsor que se emplea en la primera etapa del cohete Vega-C y como acelerador del Ariane 6. El proyecto no tiene un nombre oficial más allá de Avio reusable upper stage demonstration mission.