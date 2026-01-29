·
Starmer defiende ante Xi una relación del Reino Unido con China “estratégica, coherente y completa”
Londres trata de relanzar los lazos con Pekín durante la primera visita de un primer ministro británico al país asiático en ocho años
etiquetas
:
reino unido
,
china
,
eeuu
,
pekín
,
relación estratégica
actualidad
#1
Mountains
*
Trump estará contento..
“Siempre he tenido claro que el Reino Unido y China necesitan una asociación estratégica a largo plazo, coherente y completa”
4
K
69
#5
Verdaderofalso
#1
merece otro Nobel
0
K
20
#7
Mountains
#5
El de mandar al garete el imperio de los EEUU.
Si el CHE levantara la cabeza..
0
K
20
#6
Dav3n
*
#1
Trump, o mejor dicho, EEUU, sabe perfectamente que UK es tan confiable como ellos.
Entre piratas solo vale el pirateo, cero sorpresas por tanto.
1
K
23
#9
tul
*
#1
pues anda que no le deben unas cuantas los chinos a estos, el dia que se la devuelvan se va o escuchar la ostia a lo largo y ancho del globo.
0
K
11
#3
kinz000
Lo Trump está siendo apoteósico, si alguien hubiera creado un plan para joder USA en el menor plazo posible jamás lo hubiera hecho tan bien como el imbécil naranja.
5
K
61
#8
Dav3n
#3
No es Trump, es la línea editorial del nuevo EEUU, el que nos vamos a comer gobierne quien gobierne.
2
K
26
#2
sotillo
Espero que China sepa que aquel inglés que habla con lengua de serpiente no es de fiar
4
K
57
#4
angelitoMagno
1
K
26
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
