Starmer defiende ante Xi una relación del Reino Unido con China “estratégica, coherente y completa”

Londres trata de relanzar los lazos con Pekín durante la primera visita de un primer ministro británico al país asiático en ocho años

Trump estará contento.. xD

“Siempre he tenido claro que el Reino Unido y China necesitan una asociación estratégica a largo plazo, coherente y completa”
#1 merece otro Nobel xD
#5 El de mandar al garete el imperio de los EEUU.

Si el CHE levantara la cabeza..
#1 Trump, o mejor dicho, EEUU, sabe perfectamente que UK es tan confiable como ellos.

Entre piratas solo vale el pirateo, cero sorpresas por tanto.
#1 pues anda que no le deben unas cuantas los chinos a estos, el dia que se la devuelvan se va o escuchar la ostia a lo largo y ancho del globo.
Lo Trump está siendo apoteósico, si alguien hubiera creado un plan para joder USA en el menor plazo posible jamás lo hubiera hecho tan bien como el imbécil naranja.
#3 No es Trump, es la línea editorial del nuevo EEUU, el que nos vamos a comer gobierne quien gobierne.
Espero que China sepa que aquel inglés que habla con lengua de serpiente no es de fiar
